49 yaşındaki Gülben Ergen, kırmızı bikinili pozunu paylaştı - Son Dakika
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49 yaşındaki Gülben Ergen, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

15.07.2022 10:04
49 yaşındaki Gülben Ergen, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun konser maratonunda fırsat bulduğu zamanlarda çocuklarıyla tatil yapan 49 yaşındaki Gülben Ergen, sosyal medya hesabından kırmızı bikinisiyle verdiği pozunu paylaştı. Ergen'in düzgün fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

3 çocuk annesi ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yoğun konser maratonuna devam ediyor. İş temposundan fırsat buldukça tatil yapan Ergen, bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı şarkıcı, kırmızı bikinisiyle ayna karşısında poz vererek takipçilerinin beğenisine sundu. Beslenme şeklinde özen gösteren 49 yaşındaki Gülben Ergen, düzgün fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarttı.

"ERKEK İHTİYACI HİSSETMİYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA CEVAP

Sosyal medya hesabından sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gülben Ergen, geçtiğimiz haftalarda bir takipçisinin "Biraz özel bir soru ama bir erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Bekarsınız" sorusuna "Aşk, sevgi, şefkat, ilgi, dertleşmek, hayatı paylaşmaktır ihtiyaç" cevabını vermişti.

İşte Gülben Ergen'in bikinili pozu:

49 yaşındaki Gülben Ergen, kırmızı bikinili pozunu paylaştı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin 49 yaşındaki Gülben Ergen, kırmızı bikinili pozunu paylaştı - Son Dakika


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