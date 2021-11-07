Yaşını hiçbir zaman göstermeyen şarkıcı Yonca Evcimik, düzgün fiziğiyle adeta yıllara meydan okuyor. 90'lara damga vuran isimlerden biri olan Yonca Evcimik, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz aylarda 58 yaşına giren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili pozlarını paylaştı.

Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Yonca Evcimik, kış mevsimine az bir süre kalmasına rağmen havaların bir türlü soğumamasını fırsat bildi ve denize girdi.

Evcimik, sosyal medyada hesabından "An itibariyle Bodrum Evcimik Cumhuriyeti'nde durum budur. Burada yaz bitmez. Ben birazdan denize" notunu düşerek bikinlili pozlarını paylaştı.