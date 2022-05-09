59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı - Son Dakika
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59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı

09.05.2022 09:09

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Sen Aşk Mısın'ı dinleyicilerle buluşturan Hülya Avşar, dün akşam sahneye çıktı. Yeni şarkısını sahnede canlı olarak okuyan Avşar, göğüs dekolteli ve kasığına kadar uzanan yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gündeme dair açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan başarılı şarkıcı Hülya Avşar, şimdilerde yeni şarkısı Sen Aşk Mısın'ı heyecanını yaşıyor. Yoğun bir konser maratonu olan Avşar, dün akşam da İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

DEKOLTELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yıllardır düzenli olarak spor yapan 58 yaşındaki Hülya Avşar, sahnedeki performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetlerle de konuşulmaya devam ediyor. Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan ünlü isim, dün akşamki konserinde siyah dantel detaylı transparan bir elbise tercih etti. Avşar'ın iddialı göğüs dekoltesinin yanı sıra kasığına kadar uzanan yırtmacı da görenleri hayran bıraktı.

İşte Hülya Avşar'ın cesur sahne kıyafeti...

59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı
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Son Dakika Magazin 59'luk Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan yırtmacıyla genç kızlara taş çıkarttı - Son Dakika


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