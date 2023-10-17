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77 yaşındaki Ajda Pekkan, kedi kadın kostümüyle sahneye çıktı - Son Dakika

77 yaşındaki Ajda Pekkan, kedi kadın kostümüyle sahneye çıktı

Son Güncelleme: 17.10.2023 09:54

Yaz boyunca konser maratonuna hız kesmeden devam eden Süperstar Ajda Pekkan, sahneye kedi kadın kostümüyle çıktı. 77 yaşındaki Pekkan, düzgün fiziğiyle görenleri hayran bıraktı.

Pop müziğinin efsane sanatçılarından Ajda Pekkan, aylardır devam eden konser maratonunu hız kesmeden sürdürüyor. Şarkılarının yanı sıra şovlarıyla da adından söz ettiren Pekkan, son konserine kedi kadın kostümüyle çıktı.

HEM DANS ETTİ HEM ŞARKI SÖYLEDİ

16-17 Ekim'de peş peşe Harbiye Açıkhava sahnesinde konser veren Ajda Pekkan, dün akşam sahneye kedi kadın kostümüyle çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıların yanı sıra dans şovlarıyla dikkat çeken Pekkan'n sahnesine Cem Adrian da konuk oldu. Kostümleriyle adından söz ettiren 77 yaşındaki Ajda Pekkan, fiziğiyle göz kamaştırdı. Ünlü şarkıcı için "Bu yaşta fiziği çok iyi" ve "Gençlere taş çıkartır" yorumları yapıldı.

77 yaşındaki Ajda Pekkan, kedi kadın kostümüyle konser verdi
77 yaşındaki Ajda Pekkan, kedi kadın kostümüyle konser verdi

Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 77 yaşındaki Ajda Pekkan, kedi kadın kostümüyle sahneye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 77 yaşındaki Ajda Pekkan, kedi kadın kostümüyle sahneye çıktı - Son Dakika
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