9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım - Son Dakika
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9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım

26.04.2022 21:40

Geçtiğimiz yıl Brezilya'da 9 kadınla evlenerek dünya basınında gündem olan Arthur O Urso, işlerin yolunda gitmediğini ve tüm partnerleri ile birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Brezilya'da geçtiğimiz yıl tek eşliliğe tepki olarak yasal olmayan bir şekilde 9 kadınla evlenerek dünya basınında geniş yer bulan Arthur O Urso, işlerin planlandığı gibi gitmediğini açıkladı.

"ADİL BİR PROGRAM YAPMAK ZORUNDAYIM"

Tüm partnerleri birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını ifade eden Arthur, artık cinsel ilişkiyi haz almak için değil de bir zorlukmuş gibi gördüğünü söyledi. Eşlerinin cinsel açıdan kendisini mutlu etmek için ellerinden geldiğini yaptığını belirten Arthur, bu sorunun kendisini bazen mutsuz ettiğini söyledi.

9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım

"BİRİNE HEDİYE ALDIĞIMDA DİĞERLERİ DAHA İYİSİNİ İSTİYOR"

Bir diğer problemin ise eşlerinden biri ile ilişkiye girerken diğerlerini düşünmek olduğunu belirten Arthur, cinsel anlamda birbirlerini kıskanmayan eşlerinin aldığı hediyeler konusunda birbirlerini çok kıskandıklarını söyledi. Arthur, "Birine bir hediye aldığım zaman diğerleri de aynı ya da daha iyi hediye istiyor" dedi.

"TEK EŞLİ EVLİLİK DE YETERLİ"

Açıklamalarının devamında Arthur, her ne kadar dokuz kadınla evli olmanın cinsel anlamda kendisini mutlu ettiğini söylese de tek eşli evliliğin de yeterli olabileceğini ifade etti.

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Son Dakika Magazin 9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım - Son Dakika


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