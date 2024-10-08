90\'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo\'yu görenler tanıyamıyor

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1990'lı yılların çocuk yıldızlarından biri olan Halil İbrahim Küçük, nam-ı diğer Küçük İbo, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

12 yaşında çıkardığı albümle büyük bir çıkış yakalayan ve İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo'nın Hülya Avşar'la verdiği poz hafızalardan silinmiyor.

BİR DÖNEMİN POPÜLER İSİMLERİ ARASINDAYDI

90'lı yılların sonlarına doğru ünlü çocuk şarkıcılardan biri olan Küçük İbo, adının verildiği dizi ve filmlerle de dönemin parlayan yıldızlarından biri olmuştu. Yanık sesiyle İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo, geçmişteki popülerliğini şu anda yakalayamasa da, onu hatırlayan birçok hayranı bulunuyor.

'KÜÇÜK YAŞTA ŞÖHRET OLMAM HATAYDI'

Uzun yılların ardından kariyeri hakkında konuşan Küçük İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" dedi.

Şu an Nişantaşı'nda bir künefe salonu işleten Küçük İbo, müziğe daha az yoğunlaştığını belirtti. "Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum" diye konuşan şarkıcı, daha sakin bir yaşam sürdüğünün altının çizdi.