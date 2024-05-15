Konsere Giden Genç Kız Solistin Üzerine Atladı, Felç Geçirdi - Son Dakika
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Konsere Giden Genç Kız Solistin Üzerine Atladı, Felç Geçirdi

Bird Piche isimli genç kız, Trophy Eyes solistinin üzerine atlaması sonucu konser sırasında felç geçirdi. Doktorlar, genç kızın omurilik yaralanması olduğunu ve kısmen felç olduğunu belirtti. Grup üyeleri ise genç kızın yanında olacaklarını ve yardımcı olacaklarını açıkladı.

15.05.2024 10:47
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Konsere giden Bird Piche isimli genç kız hayatının talihsizliğini yaşadı. Konser sırasında solistin üzerine atlaması sonucu felç geçirdi.

Konsere Giden Genç Kız Solistin Üzerine Atladı, Felç Geçirdi

KALABALIĞIN ÜZERİNE ATLADI

Trophy Eyes solistini konser sırasında hayranlarının üzerine atladı. Kalabalığın içerisinde bulunan genç kız baygınlık geçirerek apar topar hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KIZ FELÇ GEÇİRDİ

Doktorlar, baygınlık geçiren genç kızın ciddi bir omurilik yaralanması olduğunu ve kısmen felç geçirdiğini belirterek Piche'yi kapsamlı bir ameliyata aldı.

GRUP ÜYLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Trophy Eyes konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kazanın grubun tüm üyelerini sarstığını belirtti. Tedavi sürecinde genç kızı yalnız bırakmayacaklarını, yanında olmaya çalışacaklarını söyleyen Trophy Eyes, yaptığı yazılı açıklamada,"30 Nisan gecesi trajik bir kaza sonucunda bir Trophy Eyes hayranı konser alanında yaralandı. Hemen gösteriyi durdurduk ve John, aile ile birlikte hastaneye gitti. Ailenin izniyle bu konuyu şimdiye kadar kamuoyu önünde konuşmaktan kaçındık. Arkadaşımız Bird, şu anda iyileşiyor ancak önünde hala uzun bir yol var. Bu durum hepimizi derinden sarsıyor ve Bird'ün bu zor zamanında yardımcı olmak için çaba gösterirken sabrınızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konsere Giden Genç Kız Solistin Üzerine Atladı, Felç Geçirdi - Son Dakika

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