Konsere Giden Genç Kız Solistin Üzerine Atladı, Felç Geçirdi

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Konsere giden Bird Piche isimli genç kız hayatının talihsizliğini yaşadı. Konser sırasında solistin üzerine atlaması sonucu felç geçirdi.

KALABALIĞIN ÜZERİNE ATLADI

Trophy Eyes solistini konser sırasında hayranlarının üzerine atladı. Kalabalığın içerisinde bulunan genç kız baygınlık geçirerek apar topar hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KIZ FELÇ GEÇİRDİ

Doktorlar, baygınlık geçiren genç kızın ciddi bir omurilik yaralanması olduğunu ve kısmen felç geçirdiğini belirterek Piche'yi kapsamlı bir ameliyata aldı.

GRUP ÜYLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Trophy Eyes konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kazanın grubun tüm üyelerini sarstığını belirtti. Tedavi sürecinde genç kızı yalnız bırakmayacaklarını, yanında olmaya çalışacaklarını söyleyen Trophy Eyes, yaptığı yazılı açıklamada,"30 Nisan gecesi trajik bir kaza sonucunda bir Trophy Eyes hayranı konser alanında yaralandı. Hemen gösteriyi durdurduk ve John, aile ile birlikte hastaneye gitti. Ailenin izniyle bu konuyu şimdiye kadar kamuoyu önünde konuşmaktan kaçındık. Arkadaşımız Bird, şu anda iyileşiyor ancak önünde hala uzun bir yol var. Bu durum hepimizi derinden sarsıyor ve Bird'ün bu zor zamanında yardımcı olmak için çaba gösterirken sabrınızı rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.