ABD\'li ünlü rapçi Fatman Scoop konser sırasında hayatını kaybetti

Konser sırasında fenalaşan ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ABD'li dünyaca ünlü rapçi Fatman Scoop adıyla bilinen Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede rahatsızlandı. Yere düşen Scoop, sedye ile sahneden alınarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. 53 yaşındaki Freeman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Freeman'ın sahnede rahatsızlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatman Scoop'un DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı, o sırada sahnedeki diğer sanatçıların kalabalığa hitap etmeye devam ettiği görüldü.
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