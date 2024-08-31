ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop konser sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop konser sırasında hayatını kaybetti

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ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop adıyla bilinen Isaac Freeman, konser sırasında sahnede fenalaştı. Yere düşen 53 yaşındaki Freeman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

31.08.2024 21:40
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Konser sırasında fenalaşan ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SAHNEDE HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li dünyaca ünlü rapçi Fatman Scoop adıyla bilinen Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede rahatsızlandı. Yere düşen Scoop, sedye ile sahneden alınarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. 53 yaşındaki Freeman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop, sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Freeman'ın sahnede rahatsızlandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatman Scoop'un DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı, o sırada sahnedeki diğer sanatçıların kalabalığa hitap etmeye devam ettiği görüldü.

ABD\'li ünlü rapçi Fatman Scoop konser sırasında hayatını kaybetti

Dünya, Ünlüler, Müzik, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop konser sırasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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