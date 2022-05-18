Acı Haber Geldi! Böyle Duyurdu - Son Dakika
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Acı Haber Geldi! Böyle Duyurdu

18.05.2022 16:50
Acı Haber Geldi! Böyle Duyurdu

Şarkıcı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tarkan, "Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle ifade edemem" dedi. Vefat eden Cem Dermanlı kimdir? İşte detaylar...

Ailesiyle mutlu bir yaşantısı olan şarkıcı Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı.

Şarkıcı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.

Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…"

CEM DERMANLI KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cem Dermanlı'nın vefat ettiğini duyurdu. Cem Dermanlı, piyasada tanıdığımız pek çok şarkıcının sahne amirliğini üstleniyordu. Dermanlı'nın yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı Haber Geldi! Böyle Duyurdu
Acı Haber Geldi! Böyle Duyurdu
Acı Haber Geldi! Böyle Duyurdu

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Kaynak: Snob Magazin

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