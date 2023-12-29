Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı

Yıllar önce Adnan Oktar örgütünde yer alan ve son günlerde bu durumdan dolayı konuşulan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in programına konuk olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sempatisinin olduğunu söyleyen Ilıcalı, oyunu da Ak Parti'ye verdiğini belirtti.

"MADDİ DURUMUMDA CUMHURBAŞKANIMIZIN BİR ETKİSİ YOKTUR"

Özdemir'in "Cumhurbaşkanıyla ilişkisi nedir diye sor diyorlar. Sana sürekli soruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın, servetini yapmasında AK Parti ile ilişkilerinin etkisi var mı? Bu soruyu sormak bana zul geliyor ama Erdoğan mı zengin etti seni Acun?" demesinin ardından konuşan Ilıcalı, şunları söyledi: "Yani çok açık yüreklilikle iki konuyu söylemem lazım; birincisi maddi tarafımda bugüne kadar gelmemde cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır bunu zaten herkes de görüyor benim kanalım hangisiydi Show idi sonra Star idi. Buraya reyting alıp ekonomi yaratmasında doğal olmayan ne var anlamış değilim."

"AK PARTİ'YE OY VERDİM"

"Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum."