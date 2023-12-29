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Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı

Son günlerde seneler önce Adnan Oktar'ın örgütünde olmasıyla konuşulan Acun Ilıcalı, katıldığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıkarsız sempatisinin olduğunu söyleyerek "Ak Parti'ye oy verdim" dedi.

Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
29.12.2023 - 14:44,  Güncelleme: 15:12
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Yıllar önce Adnan Oktar örgütünde yer alan ve son günlerde bu durumdan dolayı konuşulan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in programına konuk olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sempatisinin olduğunu söyleyen Ilıcalı, oyunu da Ak Parti'ye verdiğini belirtti.

"MADDİ DURUMUMDA CUMHURBAŞKANIMIZIN BİR ETKİSİ YOKTUR"

Özdemir'in "Cumhurbaşkanıyla ilişkisi nedir diye sor diyorlar. Sana sürekli soruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın, servetini yapmasında AK Parti ile ilişkilerinin etkisi var mı? Bu soruyu sormak bana zul geliyor ama Erdoğan mı zengin etti seni Acun?" demesinin ardından konuşan Ilıcalı, şunları söyledi: "Yani çok açık yüreklilikle iki konuyu söylemem lazım; birincisi maddi tarafımda bugüne kadar gelmemde cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır bunu zaten herkes de görüyor benim kanalım hangisiydi Show idi sonra Star idi. Buraya reyting alıp ekonomi yaratmasında doğal olmayan ne var anlamış değilim."

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"AK PARTİ'YE OY VERDİM"

"Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum."

YORUMLAR (12)
  • Serdar gr: sistemin adamı .. parlatılmış yıldız Yanıtla 78 50
  • Ahmet yilmaz: Var var yalayanlar hep bas kösede Yanıtla 60 44
  • Ender Kervancıoğlu: Tamam küfür etmeyin arkadaşlar boşverin. Sadece şunu bilirim. Allah istediği zaman en tepedekini bi günde en aşağı çeker. En aşağıdakini zirveye taşır. O zaman ne birilerine yalakalık söker ne yardakçılık. Yanıtla 66 19
  • Azat Deniz: Gevşek Yanıtla 37 24
  • Radon Radon: Bakiyorumda yorumlara kuduruyorsunuz ?? Yanıtla 27 29
  • Gerginyo : Başka ihtimal var mı parasına para katanlar belli eskiden kısa donla dolaşırdın Yanıtla 37 16
  • Şbn Şbn: Ne yapacaktı içi boş birbirinin arkadından iş çeviren CHP ye verecekti helal acun adamsın Yanıtla 12 16
  • Selim Kayisi: Adamın parası var diye adama giydiriyorsunuz. Kıskançlık içinize sinmiş. Yanıtla 17 11
  • Necati Sarıdağ: Hadi len Yanıtla 10 4
  • tolga karabulut: ŞÖYLE DÜŞÜN KATRİLYONLAR VAR HESABA ATIYORSUN FAİZİYLE BÜTÜN İŞÇİLERİN PARASINI ODUYORSUN VERGİ İNDİRİMİ VAR VERGİ AFFIN VAR KIM SEVMEZ :) Yanıtla 9 1
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