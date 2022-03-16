Acun Ilıcalı'dan Survivor Sürprizi! - Son Dakika

Acun Ilıcalı Survivor'ın birleşme partisinde gerçekleşecek şarkı yarışmasında yer alması için Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ı Dominik Cumhuriyeti'ne davet etti. Deneyimli hoca, 27-28 Mart'ta yayınlanacak birleşme partisindeki bölüm çekimleri için Dominik'e gitti.

Sergen Yalçın, TV8'de yayınlanacak Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacak. Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu Dominik'te Sergen Yalçın ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.