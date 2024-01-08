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Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon - Son Dakika
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Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

Survivor All Star 2024 programının yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, ada konseyinde Dominik'te Survivor ekibine polisin operasyon yaptığını duyurdu. Ilıcalı, yaşanan olay karşısında şaşkınlığını dile getirerek, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim" dedi.

08.01.2024 - 12:06,  Güncelleme: 12:38
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Acun Ilıcalı, pazartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde, ada konseyi sırasında Dominik'te Survivor ekibine polisin operasyon yaptığını duyurdu. Ilıcalı yaşanan olay karşısında şaşkınlığını "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim" sözleriyle dile getirdi.

FRAGMANA AÇIKLAMALARI DAMGA VURDU

Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele ettiği Survivor All Star 2024, geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluştu. Daha ilk bölümde yarışmacıların nefes kesen mücadelelerine sahne olan programda yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu.

Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon

"DOMİNİK POLİSİ OPERASYON YAPMIŞ, BİZİMKİLERİ ALMIŞLAR"

Dominik'te "Survivor" ekibine polis tarafından baskın yapıldı. Konseyde konuşma yapan Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar." sözleriyle büyük merak uyandırdı.

Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
YORUMLAR (2)
  • Veysel Şencan: Reklam kokan hareketler mayk bunlara gerek yok ..... Yanıtla 50 1
  • mert çelik: ne dedıgı anlasılmıyor,sonucta boyle sey olmusmu yoksa rüyamı görmüş Yanıtla 36 2

Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon - Son Dakika
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