Acun Ilıcalı, kızının doğum gününü kutladı: İyi ki senin gibi bir kızım var

4 çocuk babası ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ilıcalı son olarak Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü kutladığı anları paylaştı.

"İYİ Kİ DOĞDUN, İYİ Kİ SENİN GİBİ BİR KIZIM VAR"

32 yaşında giren kızı Banu için şirkette bir parti düzenleyen Acun Ilıcalı, o anları 13,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Kızıyla fotoğrafını da paylaşan Acun Ilıcalı, "Canım kızım duygularımı yazarken ne yazsam bana yetmiyor. Seni çok seviyorum.. İyi ki doğdun iyi ki senin gibi bir kızım var. Nice mutlu yaşın olsun, hep beraber kutlayalım" ifadelerini kullandı.

KIZINI "MUCİZE ÇOCUK" OLARAK TANIMLIYOR

Kızı Banu Ilıcalı'nın da içinde olduğu aracın yaptığı kazada anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı, "Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma "mucize çocuk" derim" ifadelerini kullanmıştı.