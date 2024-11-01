Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa, 11 yaşına girdi. Ilıcalı, kızının doğum günü karelerini kişisel Instagram hesabından paylaştı ve bu paylaşımlar kısa sürede binlerce yorum aldı. Acun Ilıcalı'nın bu özel günle ilgili paylaşımları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

01.11.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa 11 yaşına girdi. Kızının doğum günü karelerini kişisel Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı'nın karelerinin altına binlerce yorum geldi.

4 kız babası Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı büyüdü. Yeni bir yaş daha alan Melisa'nın doğum gününü Ilıcalı, "Canım kızım nice mutlu yılların olsun" notuyla kutladı.

Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı

"ŞEYMA SANDIM"

Gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Büyüdükçe annesine benzeyen Melisa için "Şeyma'nın estetiksiz hali" , "Şeyma sandım" , "Annesinin estetiksiz haline benziyor cidden" , "Annesinin Var Mısın Yok Musun'daki hali" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaştığı kareler;

Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı
Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı
Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı

Acun Ilıcalı, Sosyal Medya, Şeyma Subaşı, Ünlüler, Magazin, Subaşı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Seyithan Koç:
    kızını seven annesini boşamaz boynu bükük bırakmaz bırakın milletin akliyla alay etmeyi 10 16 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şımarık Annesi Gibi 21 3 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    Adnan Oktar'ın müridi 18 4 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Annesine çekmesin inşallah 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    hani kareler nerede.. 7 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    sonuda oyle olacak gibi 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:13:16. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.