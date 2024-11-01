Acun Ilıcalı kızıyla fotoğrafını paylaştı, altına herkes aynı yorumu yaptı

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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa 11 yaşına girdi. Kızının doğum günü karelerini kişisel Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı'nın karelerinin altına binlerce yorum geldi.

4 kız babası Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı büyüdü. Yeni bir yaş daha alan Melisa'nın doğum gününü Ilıcalı, "Canım kızım nice mutlu yılların olsun" notuyla kutladı.

"ŞEYMA SANDIM"

Gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Büyüdükçe annesine benzeyen Melisa için "Şeyma'nın estetiksiz hali" , "Şeyma sandım" , "Annesinin estetiksiz haline benziyor cidden" , "Annesinin Var Mısın Yok Musun'daki hali" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaştığı kareler;