Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Survivor'da yokluk adası kaldırıldı - Son Dakika

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlene yarışma programı Survivor All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Ramazan Bayramı nedeniyle yarışmacıların iki gün boyunca villada kalacağını söyledi. Bununla da yetinmeyen Ilıcalı, yokluk adasıyla ilgili de müjdeli haberi verdi.

EVRİM HABERİ DUYUNCA SEVİNÇTEN HAVAYA UÇTU

Ilıcalı, eleme adaylarının 24 saat kaldığı yokluk adasının artık olmayacağını açıkladı. Bu habere en çok sevinen isim ise yokluk adasına en çok giden kişi olan Evrim oldu. Duygularını anlatan Evrim Keklik, "Bu benim bu zamana kadar aldığım en güzel bayram müjdesiydi. Ama ben Survivor'u o kadar çok seviyorum ki inanın yokluğu da sevmiştim. Çünkü ne kadar çok oraya gidersem o kadar daha güçlü geri dönüyorum. Bu biraz beni ilgilendiriyordu. Çok güzel oldu teşekkürler" derken Acun Ilıcalı ise esprili bir şekilde, "Evrim'in adasını değiştirdik diyebiliriz" dedi.

"SURVIVOR'UN GÖRDÜĞÜ EN YÜKSEK SEVİYEDEKİ ÖDÜLLER"

Yarışmacıların artık tamamen şampiyonluğa odaklanmasını istediklerini söyleyen Acun Ilıcalı ise "Survivor'un gördüğü en yüksek seviyede ödüller adım adım sizin olacak. Bol bol uçacaksınız" dedi. Ayrıca Yunan yarışmacılarla ortak oyunların başlayacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan dün oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Sude eleme adayı olarak yokluk adasına giden son isim oldu.