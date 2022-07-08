Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı

08.07.2022 12:11
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin düğününe katıldı. Düğünde formalite icabı nikah kıyan Ilıcalı'nın sevgilisinin tarzıyla olay oldu. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı ile sevgilisi Çağla Altunkaya, Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününe katıldı. Ilıcalı düğünde formalite icabı çiftin nikah memuru oldu. O anlar ise eğlenceli anlara sahne oldu.

36 BİN LİRALIK KOMBİN

Düğüne her zamanki gibi siyah t-shirt ve kapri pantolon giyerek katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya mavi bir elbise tercih etti. Altunkaya'nın mavi elbisesinin 15 bin 950 TL, çantasının 20 bin 450 TL olduğu öğrenildi.

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika
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