Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı

18.07.2023 12:07

Yıllar önce O Ses Türkiye'de jürileri olan davranışından dolayı Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan kovulan Nur Cennet Uçar bambaşka biri oldu. Müzik kariyerine devam eden Uçar, şimdilerde mekanlarda sahne alıyor.

2006 yılında Popstar Alaturka'da 2012 yılında da O Ses Türkiye'de tavırlarından dolay eleştirilen ve Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilen Nur Cennet Uçar, değişimiyle adından söz ettirdi.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Müzik kariyerine devam eden Uçar, yıllar içinde imajını da değiştirdi. O dönemler kızıl kullandığı saçlarını sapsarıya boyatan müzisyenin yüzündeki değişimler de dikkat çekti. Sosyal medyada belirli bir hayran kitlesine ulaşan ve sahne alan Nur Cennet Uçar, "Yıkılsın Dünya", "Nilüfer", "Seni Seviyorum" ve "Yıkılsın Dünya" gibi unutulmaz şarkıları yeniden seslendirerek tanındı.

Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı

POPSTAR ALATURKA'DA JÜRİLERLE TARTIŞMIŞTI

2006 yılında Popstar Alaturka'ya katılan Nur Cennet Uçar, davranışlarından dolayı o dönem yarışmada jüri olan Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'la tartışmıştı. Uçar, kendisine "İyi çalışmamışsın" diyen Ersoy'a "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim" karşılığını vermişti. Uçar, kendisine "Böyle yaptıkça ne kadar itici olduğunu biliyor musun acaba" diye tepki gösteren Armağan Çağlayan'a da "Geçen hafta sizin söylediğiniz laf da çok iticiydi" demişti.

Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı

ACUN ILICALI, O SES TÜRKİYE'DEN DİSKALİFİYE ETMİŞTİ

2012 yılında da o dönem Star TV'de yayınlanan ve jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ile Gökhan Özoğuz'ın oturduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı. Sesi ve tavırlarıyla dikkat çeken Uçar'ın jüri üyesine "Sen" diye hitap etmesinden rahatsız olan Acun Ilıcalı, yarışmadan diskalifiye etmişti.

Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı

İşte Nur Cennet Uçar'ın son hali...

Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı
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O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, O Ses'ten diskalifiye etmişti! Şarkıcı Nur Cennet Uçar'ın son halini gören tanıyamadı - Son Dakika
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