Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi

08.03.2022 01:26
Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, dün hayatını kaybetti. Kazan için bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Acun Ilıcalı duygusal anlar yaşadı.

Alpay Kazan için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine sevenleri ve televizyon dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı, cenazede duygusal anlar yaşadı.

KALBİMDEN BİR PARÇA KOPTU BUGÜN

Acun Ilıcalı, acı haberin ardından sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı:

-Ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı Son Görevini Yerine Getirdi - Son Dakika


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