Acun Ilıcalı, Toplumun Kaan Önderleri araştırmasında zirvede yer aldı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Toplumun Kaan Önderleri araştırmasında zirvede yer aldı

04.04.2022 11:35
Acun Ilıcalı, Toplumun Kaan Önderleri araştırmasında zirvede yer aldı

VeriNays Araştırma Şirketi'nin Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasının verileri açıklandı. Yaptığı yarışmalarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, Türkiye genelinde yapılan araştırmada medya ve iş dünyasında zirvede yer aldı.

Marketing Türkiye için VeriNays Araştırma Şirketi'nin 8- 14 Mart tarihleri arasında online data toplama yöntemiyle gerçekleştirdiği "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasına Türkiye geneli illerde ikamet eden 18-55 yaş arası olan katılımcılar katıldı.

HEM MEDYADA HEM DE İŞ DÜNYASINDA ZİRVEDE

Acun Ilıcalı, yapılan araştırmada katılımcılara göre Medya ve Televizyon dünyasının zirvesinde yer aldı. Acun Ilıcalı aynı zamanda, İş Dünyası'nın Kanaat Önderleri listesinde de Ali Koç ile birlikte zirvede yer alıyor.

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Acun Ilıcalı, Türkiye, Magazin, Son Dakika

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