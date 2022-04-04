Acun Ilıcalı, Toplumun Kaan Önderleri araştırmasında zirvede yer aldı - Son Dakika

Marketing Türkiye için VeriNays Araştırma Şirketi'nin 8- 14 Mart tarihleri arasında online data toplama yöntemiyle gerçekleştirdiği "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasına Türkiye geneli illerde ikamet eden 18-55 yaş arası olan katılımcılar katıldı.
Acun Ilıcalı, yapılan araştırmada katılımcılara göre Medya ve Televizyon dünyasının zirvesinde yer aldı. Acun Ilıcalı aynı zamanda, İş Dünyası'nın Kanaat Önderleri listesinde de Ali Koç ile birlikte zirvede yer alıyor.
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