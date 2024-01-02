Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya\'nın 2024 pozu beğeni yağmuruna tutuldu

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya ile 2024 pozu geldi. Sevgilisi ile sık sık paylaşımlar yapan ünlü yapımcı bu kez yeni yıl paylaşımı yaptı. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya'nın fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2024'DE EVLENEBİLİR

Uzun yıllardır Ayça Çağla Altınkaya ile mutlu bir beraberliği olan ünlü yapımcının yakın çevresine "2024'de dünya evine girebilirim" dediği öne sürüldü. Ilıcalı daha önce 3 kez evlenirken 4 kız çocuğu bulunuyor.