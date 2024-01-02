 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya'nın 2024 pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya'nın 2024 pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya ile yeni yıl paylaşımı yaparak 2024'te evlenebileceklerini söyledi. Ilıcalı'nın fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya\'nın 2024 pozu beğeni yağmuruna tutuldu
02.01.2024 - 02:28,
Abone Ol

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya ile 2024 pozu geldi. Sevgilisi ile sık sık paylaşımlar yapan ünlü yapımcı bu kez yeni yıl paylaşımı yaptı. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya'nın fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2024'DE EVLENEBİLİR

Uzun yıllardır Ayça Çağla Altınkaya ile mutlu bir beraberliği olan ünlü yapımcının yakın çevresine "2024'de dünya evine girebilirim" dediği öne sürüldü. Ilıcalı daha önce 3 kez evlenirken 4 kız çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Acun Ilıcalı, Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya'nın 2024 pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika


00:37
Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi
20:51
ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti

Son Dakika
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi
20:51 ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 03:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya'nın 2024 pozu beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement