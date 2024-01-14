 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi

Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem

TV8 ekranlarının iddialı yarışması Survivor All Star'da oyun kuralları değişiyor. Acun Ilıcalı, ada konseyini toplayarak yarışmacılara sürprizi duyurdu. Oyun kurallarını değiştiren Ilıcalı, sürpriz duyurduktan sonra "İşte değişim böyle yapılır" diyerek sözlerini noktaladı.

14.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:28
Abone Ol

TV8 ekranlarının iddialı yarışması Survivor All Star'da heyecan giderek artıyor. Ada konseyini aniden toplayan Acun Ilıcalı, oyunun kurallarının değiştiğini "İşte değişim böyle yapılır" diyerek duyurdu.

ADA KONSEYİNİ TOPLADI

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da bu sezon strateji ve akıl oyunlarının daha ağırlıklı olacağını duyurmuştu. Ilıcalı 7. bölümde büyük sürprizi açıklamak için ada konseyini topladı. Ilıcalı, Survivor All Star'da oyun kurallarında değişikliğe gideceklerini açıkladı. Yarışmacılar ise sürprizi büyük sevinçle karşıladı.

Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem

"BU SENE SÜRPRİZLER SENESİ DEMİŞ MİYDİK?

Acun Ilıcalı şunları söyledi; "Survivor All Star'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz. Eleme yoksa ani ada konseyleri genelde size bir haber vereceğimiz zamanlarda oluyor. Bu sene sürprizler senesi demiş miydik? Bu konuda kimsenin şüphesi var mı? Sürprizlerle ilgili konseye hoş geldiniz.

Şimdi sürprizler dedik takım kadrolarını kurduğumuz zaman ne demiştik; her an her şey olabilir. Survivor'ın bir parçası da bu dimi. Peki şimdi sizin takımla ilgili bir değişiklik yaparsak, bu konuyu nasıl karşılarsınız. Mutsuz olursunuz.

Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem

"OYUN TEK TUR OYANANACAK"

Arkadaşlar takımların değişimiyle ilgili size vereceğim haber şu: Takımlar bu hafta değişmeyecek. Değişecek ama bu hafta değil. Sürprizimiz şu; bugünden sonra oyun sistemi değişiyor. Oyun tek tur oynanacak, 12'de bitecek. Kadın erkek şeklinde oynanacak. Ancak bu oynama şekli bir takım sekiz olana kadar sürecek. Bir takım sekize ulaşana kadar kadın erkek yarışıyorsunuz. Takım 8 olduğu anda her şey bir anda duruyor. ve o an itibariyle 8 ila 12 arası arkadaşlar bayrak yarışıyla olacak. İkili şekilde olup yarışacaksınız. Bayrak yarışındaki büyük ayrıntı şu finalde kadın erkek beraber atış yapıyorsunuz. Aynı anda atış yapacaksınız. Hedefin sayısı artırılacak beraber finale gideceksiniz. Buradaki en önemli konu, takımlardaki doğru eşleşmeleri bulma bölümü. Kaderinizi buralar belirleyecek.

Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem

"SEZON YÜZDESİNE BAKILACAK"

Bu uygulama yarından itibaren başlayacak. Ek bir nokta takım kaptanlığında önce o günkü galibiyet sayısına, yüzdeye ve sezon yüzdesine bakılıyor."

Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor\'da yeni dönem
YORUMLAR

Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem - Son Dakika


11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22
Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26
Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı

Son Dakika
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:45 671 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:26 Şehitlerimizin ardından provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi! 14 kişi yakalandı
09:22 İstanbul'da atık toplama merkezindeki buzdolabında çocuk cesedi bulundu
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 11:56:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement