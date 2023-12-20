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Adem'le Havva'nın Yolculuğu - Son Dakika
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Adem'le Havva'nın Yolculuğu

Elif Kaya'nın söz, müzik ve prodüksiyonunu üstlendiği parçanın hikayesi çocukluk anılarına dayanıyor. Kaya, hayatın devinim ve değişim olduğunu vurgulayarak, hayatın bir mucize olduğunu belirtiyor.

Adem\'le Havva\'nın Yolculuğu
20.12.2023 - 01:13,
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Adem'le Havva'nın söz, müzik ve prodüksiyonu Elif Kaya, düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait. Parçanın hikayesi eskilere uzanıyor:

"-Çocukken bir ırmağın kenarındaydım. Kendime kızmıştım ya da etrafıma, hatırlamıyorum. Taşların üstünden atlayarak uzaklaştım herkesten. Başımı eğdim, suya baktım. Sonra gökyüzüne baktım. Göğsümde bir şey sıkıştı, sonra döküldü: 'Gökyüzü mavi maviydi/ Bulutlar beyaz beyazdı'. Gerçekten ne görüyorsam öyleydi dünya! Çocuksu, masum."

"ADEMLER VE HAVVALARIN YOLCULUĞU"

Heyecanlı ve hayat dolu o küçük kızı tekrar hayatına ve hayatlarımıza çağırıyor Elif Kaya. "Devinim ve değişim. Hayat bu işte," diyor. "Bunu öğrenme yolculuğu. Bu, hepimizin yolculuğu. Hayat, bir mucize, bize verilen bir hediye."

Kaynak: Magazinkolik
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