Adem'le Havva'nın söz, müzik ve prodüksiyonu Elif Kaya, düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait. Parçanın hikayesi eskilere uzanıyor:
"-Çocukken bir ırmağın kenarındaydım. Kendime kızmıştım ya da etrafıma, hatırlamıyorum. Taşların üstünden atlayarak uzaklaştım herkesten. Başımı eğdim, suya baktım. Sonra gökyüzüne baktım. Göğsümde bir şey sıkıştı, sonra döküldü: 'Gökyüzü mavi maviydi/ Bulutlar beyaz beyazdı'. Gerçekten ne görüyorsam öyleydi dünya! Çocuksu, masum."
"ADEMLER VE HAVVALARIN YOLCULUĞU"
Heyecanlı ve hayat dolu o küçük kızı tekrar hayatına ve hayatlarımıza çağırıyor Elif Kaya. "Devinim ve değişim. Hayat bu işte," diyor. "Bunu öğrenme yolculuğu. Bu, hepimizin yolculuğu. Hayat, bir mucize, bize verilen bir hediye."
Son Dakika › Magazin › Adem'le Havva'nın Yolculuğu - Son Dakika