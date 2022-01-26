Adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına karışan Gülşah Saraçoğlu sessizliğini bozdu, Demet Akalın'a sert çıkıştı

Ünlü isimlerin modacılığını yapan Gülşah Saraçoğlu'nun adı evli ve 3 çocuk babası şarkıcı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına karıştı. Hakkındaki iddiaların ardından yurt dışına giden Saraçoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kendisini eleştiren Demet Akalın'a tepki gösteren Saraçoğlu, yasak aşk iddiası hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

"PIRASA, MARUL DİYENLERE ÇOK GÜLÜYORUM"

Son giydiği kıyafeti için "Pırasa gibi" yorumları yapılan Gülşah Saraçoğlu, "Ne güzel, ya konuşulmasaydı. Herkes her şeyi yazmakta özgür. Çok gülüyorum pırasa ve marul diyenler oldu" dedi. Kürkle kamera karşısına geçen modacı, "kürküm gerçek. Niye sürekli bunu soruyorsunuz. Biliyorsunuz söylüyorum da, bana bunları sormayın çünkü orijinalini giyip de orijinal değil diyenlere sorun bence. Ben niye saklayayım, gören anlamıyor mu?" ifadelerini kullandı.

"DEHA BENİM ARKADAŞIM, BÖYLE BİR ŞEY OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiası üzerine muhabirin "Aşk var mı?" sorusu üzerine konuşan ünlü modacı, sözlerine şöyle devam etti: "Ne münasebet, bunu bana nasıl sorabilirsin. Ben de sizinle birlikte her şeyi takip ettim. Siz ne görüyorsanız ben de aynı şekilde görüyorum. Böyle bir şey olması mümkün değil. Deha benim arkadaşım. Sahnesini severek izlemeye gittiğim, çoluğu çocuğu olan bir arkadaşım. Bunu kim neden, niye çıkartır bilmiyorum. Kimsenin beni uyardığı falanda yok. Demet beni 1 sene önce uyardığını söylemiş. 2 sene önce Demet bana 'Aslı bozuluyor, acaba bu kadar gitmesen mi?' dedi. Ben oraya davetli gitmiyorum, paramı verip, eğlenip çıkıyorum. Ben kulise de tek başıma hiç gitmedim. Demet algıyı farklı yansıttı ve bu çok çirkin bir şey oldu. Birbirimizin üzerinde emeğimiz vardı. Ayıp oldu, yakıştıramadım"

"DEMET AKALIN'I ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Yasak aşk iddiasında Demet Akalın'ın "Ben bu olayda kadın tarafını uyarmıştım" sözleri üzerine de konuşan Saraçoğlu, dava açacağı yönündeki iddiayı yalanlayarak "Ben dava falan açacağım demedim. Bazı yerlere başka konularla alakalı dava açacağım dedim. Ben niye Demet Akalın'a dava açayım. Benim Demet'e kırgınlığım var ve o da hiçbir zaman geçmeyecek. Bu konuda Demet'i affetmeyeceğim. Herkes mutlu olsun" şeklinde konuştu.

"DEHA'NIN KONSERLERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Deha Bilimlier ile arkadaş olduğunu söyleyen Saraçoğlu, konserlerine gitmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. Modacı, yasak aşk iddiasının ardından ünlü isimlerin kendisiyle çalışmak istemediği yönündeki iddiayı da yalanladı.