Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Altın Koza ödüllü oyuncu Elit İşcan, yüksek lisans yaptığı Hamburg'da bir restoranda garson olarak çalışmaya başladı. Kaan Müjdeci'nin "Hamlet" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Elit İşcan, dünya çapında bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Almanya'nın Hamburg kentinde, Hamburg Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde oyunculuk okuyan İşcan, boş zamanlarında bir Latin restoranında garsonluk yapıyormuş. Afişiyle büyük ilgi uyandıran "Hamlet" dizisinde Elit İşcan, başrolü Erdal Beşikçioğlu ile paylaşıyor.

Reha Erdem'in "Beş Vakit" filmiyle tanınan, Deniz Gamze Ergüven'in Oscar adayı filmi "Mustang" ile dünyanın en önemli kırmızı halılarına çıkan İşcan, sırtını bu şöhrete yaslamayı tercih etmemiş. İşin kolayına kaçıp burada bir romantik komediyle parlayabilir, reklam anlaşmalarını istifleyebilirdi. Bir röportajında "Popüler olmak değil, iyi bir oyuncu olmak istiyorum" demişti.

Tercihini takdirle karşılıyor, başarısını alkışlıyorum... Hamlet'in sokak afişlerinde, orijinal afişte yarı çıplak olan Elit İşcan'ın üzerine örtü eklenmesi dikkat çekmiş ve daha sonra sosyal medya kullanıcılarının sansüre verdiği tepkiler ise gecikmemişti.