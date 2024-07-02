Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü

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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, küçükken kendisini terk eden babası Uğur Saraçoğlu'nu affetti. Babasını görmek için yurt dışına giden oyuncu, bir araya gelerek poz vermeyi ihmal etmedi.

02.07.2024 07:54  Güncelleme: 08:27
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Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, uzun yıllardır görüşmediği babası Uğur Saraçoğlu ile bir araya geldi.

BABASINI AFFETTİ

Daha önce babasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı. Babamla 9 ve 13 yaşındayken iki kez görüştüm, bir daha hiç haber alamadım. Artık görüşmem, üzerimde hiç emeği yok" diyen güzel oyuncu, yıllar sonra babasını affetti. Güzel oyuncu son olarak 13 yaşındayken gördüğü babasını ziyaret etti. Amerika'ya giden oyuncu Instagram hesabından babasıyla bir karesini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü
Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü
Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü
Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü

Afra Saraçoğlu, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu, çocukken kendisini terk eden babasıyla görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yasin Kurban: Bende afra ne zaman babasını affedecek diye bekliyordum kısmet bugüneymiş 90 3 Yanıtla
  • İsmail Kalpan: hiçmi haber bulamadiniz pekmi önemliydi. 39 1 Yanıtla
  • Selim Sariali: İşte gerçek habercilik. Bu bilgi ile dünya refaha huzura kavuşacak. Açlar doyacak mazlumların kaderi değişecek 27 1 Yanıtla
    Ahmet eren Kacmaz: PARA VEREREK HABER OLUYORLAR TAKİPCİ KAZANMA ĞEŞİNDELER 0 0
  • Ismail Yıldırım: Cok onemlı bı konuydu halk ıcın zaten 26 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: babasını özlemiş çocuk hayırlı baba 8 0 Yanıtla
  • Yenal Yıldırım: İsabetli olmuş 0 5 Yanıtla
  • Sagamore: çok ta lü lü 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Ali Dalgıç: Tmm da bize ne 3 0 Yanıtla
  • Hatice Tokay: Sevgili Afra keşke reklam için babanı kullanmasaydın üzüldüm 2 0 Yanıtla
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