Afra Saraçoğlu\'nun annesi, kızı için yapılan \'\'Yeteneksiz\'\' yorumunu görünce çılgına döndü

Magazin

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, bir süredir dil eğitimi için Amerika'da bulunuyor. Her hareketiyle gündeme gelen Saraçoğlu için yapılan "Yeteneksiz" gören anne Lütfiye Saraçoğlu, ateş püskürdü.

"İLAHİ ADALET UMARIM BİR GÜN SİZİ BULUR"

Bu süreçte sevgilisi Mert Ramazan Demir ile birbirini Instagram'dan silen Saraçoğlu'yla ilgili yapılan bir haber paylaşımında "Bu yeteneksizlikle nasıl oyuncu oldukları bilinmeyen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birbirlerini takip etmeyi bıraktı" ifadeleri kullanıldı. Kızıyla ilgili yapılan yoruma çok sinirlenen anne Lütfiye Saraçoğlu paylaşıma cevap vererek "Siz bir de buradan kadın duyarı da kasarsınız değil mi? Zavallısınız, acınası halleriniz. İlahi adalet umarım sizi bulur bir gün. Bir annenin ahını almak istemişsiniz ama senin bunları anlayacağından şüpheliyim. Kin ve nefretle dolusunuz. Utanmazsınız. Herkesin bir ailesi var, utanmazlar. Sen kimsin boş bir sayfasın" ifadelerini kullandı.