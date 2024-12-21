Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu - Son Dakika
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Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu

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Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, ünlü şarkıcı Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl'a yönelik olduğu iddia edilen özel hayatına dair çok konuşulan açıklamlarına sert bir dille tepki gösterdi. Hadise'yi terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın olmak suçlayan Çakar, ''Sinan Akçıl o programa çıkıp 'Kırbaççıya döndüm, en büyük zevki kırbaç yemekti' deseydi herkes ayağa kalkardı'' dedi.

21.12.2024 22:44  Güncelleme: 23:06
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Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu YouTube programında özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulunan şarkıcı ve şimdilerin oyuncusu Hadise ile ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı.

"TERBİYESİZ, GÖRGÜSÜZ, VAROŞ, KEZBAN..."

Hadise'nin isim vermediği ancak herkesin Sinan Akçıl'a yorduğu eski bir ilşkisine dair yaptığı dikkat çeken açıkalamalara tepki gösteren Ahmet Çakar, "Hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış. İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelece bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur. O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki, Hadise'nin şunları şunlarını gördüm ki bu hadiseyi yerinden zıplatacak şeyler olsun. Özel hayatla ilgili adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta, dürüstlükte var mıdır falan deseydi. Kırbaççı gibi oldum en büyük zevki sevişirken kırbaç yemekti deseydi herkes ayağa kalkardı. 10 yıl sonra şu konuşmadan ne kadar varoş ve kezban olduğunu anlamış oluyorum" sözleriyle ateş püskürdü.

HADİSE NE DEMİŞTİ?

Ünlü şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'in YouTube kanalında katıldığı programda özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yapmıştı. Eski bir ilişkisinde yaşananları isim vermeden paylaşan ancak bu kişinin Sinan Akçıl olduğu anlaşılan Hadise'nin "Bir kavga yaşandı, ben evi terk edip otele gittim. Peşimden geldi. İlişkilerde bazen ayrılma süreci başlamıştır ama kopamazsınız. O sırada telefonumu laptop ile şarj ediyordum. Bana telefonunu şarj etmemi söyledi, bilgisayara bağladım. 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı, evete bastım. Kendisinin aynada çekilmiş aşırı fazla pozları çıktı karşıma. Hiç yakışmıyor. Daha sonra bir video izledim ve 'İyi ki de izledim' dedim" sözleri büyük yankı yandırmıştı.

SİNAN AKÇIL'DAN AÇIKLAMA: ESKİ DEFTERLER KAPANDI

Ünlü ismin bu açıklamaları, 2009-2010 yılları arasında aşk yaşadığı eski sevgilisi Sinan Akçıl'ı işaret ettiği yorumlarına neden olmuştu. Öte yandan Sinan Akçıl da sessizliğini bozmuş ve "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise\'yi yerden yere vurdu

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Son Dakika Magazin Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Tam Bir Fırıldak Adam Showmen 0 1 Yanıtla
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