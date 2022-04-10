Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu - Son Dakika
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Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

10.04.2022 00:04
Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

Ses sanatçısı Ahmet Özhan, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen konserde en sevilen ilahileri Uşaklı vatandaşlara söyledi.

Ses sanatçısı Ahmet Özhan, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen konserde en sevilen ilahileri Uşaklı vatandaşlara söyledi.

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen lonser, Uşak Cumhuriyet Mahallesi Perşembe Pazar yerinde gerçekleşti. Konsere Adalet ve Kalkınma Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Belediye başkanı Mehmet Çakın, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik pazar alanına sabah saatlerinde kurulan kitap fuarı ile başladı. Saatler akşam 21.00'ı gösterdiğinde kum sanatçısı Tarkan Köylü, vatandaşlara gösteri sergiledi.

Düzenlenen gösterinin ardından sahneye çıkan ses sanatçısı Ahmet Özhan, en sevilen ilahileri Uşaklı vatandaşlara okudu. Konserin ardından Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ahmet Özhan'a çeşitli hediyeler verdi. - UŞAK

Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu
Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu
Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu
Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu
Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

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Mehmet Çakın, Ahmet Özhan, Ramazan, Uşak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu - Son Dakika


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