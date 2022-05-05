Ajda'dan Star Dokunuşu - Son Dakika
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Ajda'dan Star Dokunuşu

05.05.2022 01:07
Ajda'dan Star Dokunuşu

Ajda Pekkan, bayramda Titanic Deluxe Bodrum'da sevenlerini coşturdu. Fildişi sahillerinden özel olarak getirilen yağlar ile bakım yaptıran Pekkan, sahneye dinlenmiş olarak çıktı.

Titanic Deluxe Bodrum, pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konseri ile bayrama damgasını vurdu. İki buçuk saat sahnede kalan Ajda Pekkan Türkiye'den ve Avrupa'dan gelen misafirlere müzik ziyafeti çekti. Ege'ye nazır muhteşem bir manzarada sahne alan Ajda Pekkan, müthiş sahne showu ile sevenlerini coşturdu.

Geceye katılan 1500 kişi ile hep birlikte koro halinde şarkı söyleyen ve yoğun bir ilgi ile karşılaşan Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi gençliği ve güzelliği ile de büyüledi. Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Ajda, konserin en sonunda tüm sevenlerini yakına çağırarak her birine dokunarak bayramlaştı.

Konser öncesi Titanic Deluxe Bodrum'un huzurlu ortamında dinlenirken BeFine Spa'sında özel bir cilt bakımı yaptırdı. Fildişi sahillerinden özel olarak getirilen yağlar ile bakım yaptıran Ajda Pekkan sahneye tam anlamıyla dinlenmiş olarak çıktı.

Ajda'dan Star Dokunuşu
Ajda'dan Star Dokunuşu
Ajda'dan Star Dokunuşu
Ajda'dan Star Dokunuşu

YORUMLAR
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Ajda Pekkan, Türkiye, Bodrum, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ajda'dan Star Dokunuşu - Son Dakika


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