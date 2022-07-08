Ajda Pekkan... HOCASI İLHAM GENCER'İ ZİYARET ETTİ! - Son Dakika
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Ajda Pekkan... HOCASI İLHAM GENCER'İ ZİYARET ETTİ!

08.07.2022 22:24

Ajda Pekkan 'Hocam' dediği 99 yaşındaki müzisyen İlham Gencer'i tedavi gördüğü Bodrum'da hastanede ziyaret etti.

Vefalı olduğu gösteren Ajda Pekkan'ın vücut direnci düştüğü için hastanede tedavi gören İlham Gencer'i sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.

99 yaşındaki müziğin yaşayan çınarı İlham Gencer geçtiğimiz ramazan ayında oruç tutmuş ve ilerleyen yaşının orucu kaldıramaması sonucu rahatsızlanmıştı.

30 Ağustos'ta 100 yaşına basacak

Yaşayan ve ebediyete intikal eden birçok sanatçı ve şarkıcı ile çalışmalar yapan cumhuriyet ile yaşıt Bozkurt İlham Gencer 30 ağustos tarihinde 100 yaşına basacak.

Çok arzu ettiği Devlet sanatçılığı unvanını alamayan İlham Gencer'in tek dilediğin 100 yaşını görmek olduğu biliniyor.

Süperstar Ajda Pekkan'ın da İlham Gencer için her türlü desteği verdiği öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Ajda Pekkan... HOCASI İLHAM GENCER'İ ZİYARET ETTİ! - Son Dakika


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