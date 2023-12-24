 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ajda Pekkan, Sold Out konser serisine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ajda Pekkan, Sold Out konser serisine devam ediyor

Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen binlerce hayranını dolduran konser alanında muhteşem bir performans sergiledi. Süperstar, hayranlarına teşekkür ederken yeni yıl dileklerini de paylaştı. Ayrıca, Kızılcık Şerbeti dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacağını duyurdu.

Ajda Pekkan, Sold Out konser serisine devam ediyor
24.12.2023 - 02:30,
Abone Ol

Bu yıl düzenlenen her konserinde olduğu gibi Sold Out konser serisine devam eden Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı yeşil bir kıyafet ile çıkan Süperstar, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi.

Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Süperstar, muhteşem yorumunu danslarıyla ritim tutarak Ankaralı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının yeni yılını erkenden kutlayan Pekkan, "Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin.

En büyük temennim ise savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim" dedi. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Ajda Pekkan, alkışlar eşliğinde indiği sahneden müzikseverlerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak bis yaptı.

Öte yandan reyting şampiyonu Kızılcık Şerbeti dizisinin 29 Aralık'ta yayınlanacağı yeni bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacağının müjdesini sahneden veren Süperstar, "Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR

Ajda Pekkan, Dizi, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan, Sold Out konser serisine devam ediyor - Son Dakika


01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27
6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01
12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52
Manisa'ya şehit ateşi düştü Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35
Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana

Son Dakika
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 03:54:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ajda Pekkan, Sold Out konser serisine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement