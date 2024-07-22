Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

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Hercai dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, cumartesi günü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akınözü bugün İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Annesinin ölümüyle kahrolan Akın Akınözü, cenaze töreni boyunca tabutun başından ayrılmadı. Dakikalarca gözyaşı döken oyuncuyu törene katılan sevenleri sakinleştirmeye çalıştı. Özlem Akınözü cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.