Aynı gün üç farklı gelinlik giyen Şahin'in gelinlikleri Danielle Frankel imzası taşırken, saç ve makyaj Önder Tiryaki yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

Cedi Osman, Ebru Şahin, Makedonya, Gibi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Alaçatı'da Rüya Gibi Düğün - Son Dakika

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