Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti - Son Dakika
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Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla televizyonda yayınlanan ''Alan'' yarışmasına katılan 25 yaşındaki Hande, ''64 yaşında adam fenomenleri nereden bilecek? Her türlü alana sahip olurum'' dediği yarışmacıya yenildi.

26.07.2024 14:12
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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayınlanan Alan yarışmasında unutulmaz bir olay yaşandı. Yarışmaya usta öğrenci olarak katılan 25 yaşındaki Hande'nin rakibi 64 yaşındaki emekli İngilizce öğretmeni oldu.

OKTAY KAYNARCA ARAYA GİRDİ

Fenomenler kategorisinde yarışacak olan Hande, oyun öncesi yaptığı açıklamada "64 yaşında adam fenomenleri nereden bilecek? Her türlü alana sahip olurum" diyerek rakibini küçük gördü. Rakibinin 64 yaşında birinin olmasından dolayı çok mutlu olan Hande, "Boyumda kısa şans beni nasıl buldu?" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacının sözlerinden rahatsız olan Oktay Kaynarca ise "Dur şimdi" diyerek Hande'yi uyardı.

Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti

YARIŞI KAYBETTİ

Oyunda iki yarışmacıya fenomenlerin fotoğrafını göstererek isimlerini sordular. Sadece Şeyma Subaşı'nı bilen Hande, oldukça panik yaparak, "Hayır olamaz, hayır" diyerek ağlamaya başladı. O esnada soğukkanlılığını koruyan Ahmet Bey, verdiği doğru cevaplarla yarışı kazandı.Yarışın bitmesinin ardından stüdyoda bulunan izleyiciler ve yarışmacılar emekli öğretmeni alkışlayarak tebrik ederken; genç kızın mahcubiyeti de yüzüne yansıdı.

Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti

Oktay Kaynarca, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bu Kim: buyuk konusma yapragim 17 1 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL: Merhaba arkadaşlar yeni nesil asallah urdusudur 1 1 Yanıtla

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