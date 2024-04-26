Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizileri final yapıyor - Son Dakika
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Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizileri final yapıyor

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ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizileri final yapacak. Aldatmak dizisi 71. bölümle, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ise 68. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

26.04.2024 16:04  Güncelleme: 16:17
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Yaz sezonunun gelmesiyle kanallar da diziler için devam ya da final kararı vermeye başladı. ATV ekranlarında Ateş Kuşları'nın ardından Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizilerinden de kötü haber geldi.

BAŞROLLERİNDE USTA İSİMLER YER ALIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Vahide Perçim, Yeşim Salkım, Ercan Kesal, Yusuf Çim ve Cem Bender gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi 30 Mayıs'ta yayınlanacak olan 71. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş ve Mustafa Üstündağ'ın başrol olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ise 68. bölümüyle final yapacak.

Aldatmak ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizileri final yapıyor

KARDEŞLERİM VE KURULUŞ OSMAN DEVAM EDECEK

Yine ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları için de 54. bölümde final yapma kararı alınmıştı. Bir değişiklik olmazsa yeni sezonda ATV ekranlarında devam edilmesine karar veren diziler Kardeşlerim ve Kuruluş Osman oldu.

Aldatmak ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizileri final yapıyor
Aldatmak ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizileri final yapıyor

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Son Dakika Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizileri final yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizileri final yapıyor - Son Dakika
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