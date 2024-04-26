Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizileri final yapıyor

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Yaz sezonunun gelmesiyle kanallar da diziler için devam ya da final kararı vermeye başladı. ATV ekranlarında Ateş Kuşları'nın ardından Ben Bu Cihana Sığmazam ve Aldatmak dizilerinden de kötü haber geldi.

BAŞROLLERİNDE USTA İSİMLER YER ALIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Vahide Perçim, Yeşim Salkım, Ercan Kesal, Yusuf Çim ve Cem Bender gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi 30 Mayıs'ta yayınlanacak olan 71. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş ve Mustafa Üstündağ'ın başrol olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ise 68. bölümüyle final yapacak.

KARDEŞLERİM VE KURULUŞ OSMAN DEVAM EDECEK

Yine ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları için de 54. bölümde final yapma kararı alınmıştı. Bir değişiklik olmazsa yeni sezonda ATV ekranlarında devam edilmesine karar veren diziler Kardeşlerim ve Kuruluş Osman oldu.