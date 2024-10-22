Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş - Son Dakika
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Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş

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Survivor yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, engelli kardeşi hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Kardeşinin doktor ihmali yüzünden bu halde olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, "Türkiye tarihinde ilk defa kardeşimin dosyasında 8 adli tıp raporu bulunmaktadır" dedi.

22.10.2024 10:48  Güncelleme: 11:20
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Survivor yarışması ile tanınan, son zamanlarda çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla skandal bir doktor ihmalini anlattı. Kardeşi Cansu'nun doktor ihtimali nedeniyle engelli kaldığını anlatan Kalaycıoğlu yaşadıkları süreci paylaştı. Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ameliyat sonrası ihmaller nedeniyle kardeşinin hayatının altüst olduğunu belirten Kalaycıoğlu, "Ölene dek kardeşimin hakkını arayacağım" diyerek şunları yazdı: "Şimdi madem hastaneler ve insanların bütün hayatlarını tek hamlesiyle mahvedebilen sözde (!) doktorlardan bahsediyoruz, ben de biraz dışarıdan ne kadar güzel görünse de kardeşime her baktığımdaki iç yaramı anlatayım.

"SÜREKLİ TATLI İSTİYORDU"

2013 Yılında Cansu'yla yazlıktaydık, o zamanlar hiçbir engeli yoktu sizler gibi normal sağlıklı bir bireydi. Biraz da balık etliydi. Yaz ortalarına doğru biraz kilo kaybetmeye başladı fakat bir yandan sürekli canı tatlı istiyordu, sürekli tatlı yemek istediğini söylüyordu.

"SÜREKLİ UYUYOR"

Ben de Cansu'nun bir haftada verdiği kiloları görünce ( sürekli tatlı yiyerek) hastaneye götürdüm. Babam geldi o zaman fakat ilgilenmedi, bu süreçte Cansu sürekli uyuyor ve hala şeker tüketmek istiyordu. Babam geldiği halde kardeşimi hastaneye götürmek gibi bir harekette bulunmadı.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan engelli kardeşiyle ilgili çok konuşulacak iddia

"ANNEMİN YANINA GİTTİK"

Ben o zaman 15 yaşında falanım. Cansu'yu hastaneye götürdüm tek başıma taşıyarak. Akçay'da götürdüğüm 2 hastane de ilgilenmedi psikolojik deyip gönderdiler. Sonunda annem hemen yanıma gelin Cansu'yu ben götüreceğim dedi. Aldım Cansu'yu bindik otobüse İstanbul'a geldik. Annem Cansu'yu gördüğü halde kardeşin nerde dedi bana. Cansu o kadar zayıflamıştı ki, tanıyamadı. Apar topar Ataşehir'de bir hastaneye gittik her hastane farklı bir teşhis koydu. En son şu an adını veremeyeceğim (hala hukuki sureci devam ediyor düşünün 12 sene olacak neredeyse)

"İKİ GÜN UYANAMADI"

Yarı özel bir hastaneye gittik o aksam . Olay tam olarak Kadir gecesi gerçekleşiyor. Doktor o gece tatile çıkacağı için kardeşime acil bir tedavi yapmaya çalıştı. Çünkü birkaç saat sonra sevgili eşi ve çocuklarıyla tatile çıkacaktı acelesi vardı(!) Apandisit patladı dedi ve ameliyata aldı. (Halbuki sadece apandisti kalınlaşmış çekilen röntgen ve raporlarında sadece kalınlaşma olduğu yazıyor) neyse apandisit patladı dedi ve ameliyata aldı. Cansu ameliyattan çıktı, hepimiz bekliyoruz. Doktor şeker tüketmesi gerektiğini söyledi biz de meyve yedirdik. Cansu iki güne yakın uyanamadı fenalaştı. Sonra sonunda şekerine bakmak akıllarına geldi ve meğersem kardeşim günlerdir 500 şekerle komadaymış.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan engelli kardeşiyle ilgili çok konuşulacak iddia

"BABAM ÇOKTAN YOK OLMUŞTU"

Cansu apar topar yoğun bakıma alındı. Sözde doktorda tatilden geri döndü. Kardeşimin kalbi 70 dk boyunca durmuştu her şey için çok geçti yani artık. Beynin yüzde 70 den fazlası hasarlıydı. Yaşasa bile birkaç ay ömür biçtiler kardeşime. Zaten o süreçte de yatağa bağımlı, göremez, konuşamaz ve hareket edemeyecekti. Anneme fişini çekmek için soru sordular ya inanabiliyor musunuz? Yani zaten ölecek dediler. Annemle baş başa kaldık, göz göze geldik. Babam çoktan yok olmuştu ortalıktan...

"KARDEŞİM DOKTOR İHMALİ SONUCU BU HALDE"

Annem ağlayarak ben Cansu'yu hayata döndürürüm yeter ki evladımı verin bana dedi. Hala hatırlıyorum o anı. O süreç yoğun bakımda geçti hep. Okuldan çıkıp Cansu bugün hala nefes alabiliyor mu diye hastaneye gidiyordum. Ergenliğim çok kötüydü. Okulda her gün ağlıyordum neden diye. Neyse çok uzatmayacağım sapasağlam götürdüğüm kardeşimi bu halde geri aldık biz hastaneden. Şu an göremiyor, konuşamıyor, hareket edemiyor vs. Yani Cansu doğuştan böyle değil arkadaşlar. Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde!

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan engelli kardeşiyle ilgili çok konuşulacak iddia

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK DEFA..."

Bu da son cümlelerim; Türkiye tarihinde ilk defa kardeşimin dosyasında 8 adli tıp raporu bulunmaktadır. Ceza davası 2018 yılında bitmiş olup 3 doktor ve hastane taksirle adam yaralamaktan cezaları kesinleşmiştir. Ancak kardeşimin ömür boyu alması gereken sağlık hizmetleri yani hukuk davası 2021 yılında karara bağlansa da istinaf mahkemesi taraf olup bilerek dosyayı geri çekmiştir. Kardeşimin hakkını yiyip hatır için dosya bozan hakimleri esefle kınıyorum. Şu anlık ismini veremediğim hastane ve taraf olan doktorlar içinde hukuki süreç başlatacağım. Kardeşimin hakkını yiyen, onu ömür boyu yatağa bağımlı bırakan ve 12 yıldır adalet savaşı verdiren sistemden de hesap soracağım. 8 adli tıp raporunu hiçe sayan üniversite hastanelerine sesleniyorum. Kardeşim Cansu Tutuş için raporda taraf olan tüm doktorlardan hesabını soracağım. Son duruşmayı bekliyorum. Neden rapor senelerdir gönderilmiyor? Neden biz 12 senedir bekliyoruz? Ateş düştüğü yeri yakar. Kardeşimi bu hale getiren ve bu süreci bize uzatan herkes inşallah yaşadıklarımızın bin katını yaşar. Ama ben ölene dek kardeşimin hakkını arayacağım."

Aleyna Kalaycıoğlu\'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş

Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Şirin:
    Kız haklı. Sağlık sisteminde maalesef şöyle birşey var doktor doktoru kolluyor. Yaşadığım ayrıntısını bildiğim bir olayda hakem hastane bir rapora uygundur ibaresi koydu, doktora dava açmamı engelledi. Ama ben içeriğine tam sahip olduğum halde (yani bunlara erişmem yasaktı) bu raporun sahteliğini kanıtlayamadır. Çünkü bir doktor diğer doktoru ezmedi muhtemelen hakem olacak o doktor da zaten aynı şeyi yapıyordu 4 1 Yanıtla
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