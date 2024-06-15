Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti - Son Dakika
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Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti

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Survivor All Star'daki performansı ve Yunus Emre ile yakınlığından dolayı sık sık adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, röportaj yaptığı esnada Yunus Emre'nin adını duyunca sinirlenerek uzaklaştı.

15.06.2024 09:04
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da mücadele ederken takım arkadaşı Yunus Emre ile yakınlığından dolayı annesi tarafından uyarılan Aleyna Kalaycıoğlu, son hamlesiyle dikkat çekti. Survivor finalinde konuşan Kalaycıoğlu, Yunus Emre'nin adını duyunca sinirlendi.

BİR ANDA SİNİRLENDİ

Önceki gün İstanbul'da yapılan büyük Survivor finaline giden Aleyna Kalaycıoğlu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Survivor'da yaşanan zorluklardan bahseden Kalaycıoğlu, Magazin Burada muhabirinin "Samimi bir şey soracağım. Şuraya bir gönül sızısı da koydu mu? Yunus Emre falan" demesine sinirlenerek röportajı yarıda keserek gitti.

YARIŞMADAKİ SAMİMİ HALLERİ GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre yarışma boyunca samimi görüntüleriyle sık sık gündeme gelmişti. İkili gelen yorumların ardından önce Yunus Emre'nin eşi sonra da Kalaycıoğlu'nun annesi tarafından uyarılmıştı. Yunus Emre ve Aleyna yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yaşadığı tartışmalardan dolayı arkadaşlığını bitirmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor\'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor All Star, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti - Son Dakika
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