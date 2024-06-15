TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da mücadele ederken takım arkadaşı Yunus Emre ile yakınlığından dolayı annesi tarafından uyarılan Aleyna Kalaycıoğlu, son hamlesiyle dikkat çekti. Survivor finalinde konuşan Kalaycıoğlu, Yunus Emre'nin adını duyunca sinirlendi.
Önceki gün İstanbul'da yapılan büyük Survivor finaline giden Aleyna Kalaycıoğlu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Survivor'da yaşanan zorluklardan bahseden Kalaycıoğlu, Magazin Burada muhabirinin "Samimi bir şey soracağım. Şuraya bir gönül sızısı da koydu mu? Yunus Emre falan" demesine sinirlenerek röportajı yarıda keserek gitti.
Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre yarışma boyunca samimi görüntüleriyle sık sık gündeme gelmişti. İkili gelen yorumların ardından önce Yunus Emre'nin eşi sonra da Kalaycıoğlu'nun annesi tarafından uyarılmıştı. Yunus Emre ve Aleyna yarışmanın ilerleyen bölümlerinde yaşadığı tartışmalardan dolayı arkadaşlığını bitirmişti.
Son Dakika › Magazin › Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti - Son Dakika
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