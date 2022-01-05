Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki (21) ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya'nın (23) yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
'Umurumda Değil', 'Makina' şarkılarıyla adını duyuran rapçi Uzi, 15 gündür Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor. Teve2 ekranlarında yayınlanan 'teve2 Magazin Masası' programı sürpriz aşkı duyurdu.
İkili, aşklarını şimdilik kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.
ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ
Aleyna Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından 'Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor' mesajını paylaşmış, Uzi'den 'hani keko seviyordun' cevabı gelmişti.
Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.
Son Dakika › Magazin › Aleyna Tilki'nin sevgilisi ortaya çıktı! - Son Dakika Magazin