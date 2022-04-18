Aleyna Tilki... CÜNEYT ÖZDEMİR'E 'KOMPLEKSLİ GÖNDERMESİ! - Son Dakika
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Aleyna Tilki... CÜNEYT ÖZDEMİR'E 'KOMPLEKSLİ GÖNDERMESİ!

Son Güncelleme: 18.04.2022 07:56

Aleyna Tilki'nin Take It Or Leave It şarkısı ve klibiyle izlenme rekoru kırarken bazı isimlerin de eleştirisine maruz kalıyor. Erol Köse'nin sert sözlerinden sonra Cüneyt Özdemir'in de eleştirisine maruz kalan Tilki sessizliğini bozdu.

Aleyna Tilki 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle 13 saatte 1 milyon izlenme aldı.

Aleyna Tilki'nin motor üstünde soyunması kimi kesimlerden eleştiri alırken çoğu hayranı ise genç şarkıcıyı destekledi.

Take It Or Leave It klibine ve şarkısına bir eleştiri de Cüneyt Özdemir'den geldi.

Cüneyt Özdemir paylaşımında "Aleyna Tilki'nin son klibini izleyince Türkiye'de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm.

İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" deyince Aleyna Tilki patladı.

Aleyna Tilki bu yorumu alıntılayarak Özdemir'e şu yanıtı verdi:

"Özdemir'e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için, kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum.

Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık!"

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki... CÜNEYT ÖZDEMİR'E 'KOMPLEKSLİ GÖNDERMESİ! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki... CÜNEYT ÖZDEMİR'E 'KOMPLEKSLİ GÖNDERMESİ! - Son Dakika
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