Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest olmasına isyan etti: Bana silah verin
29.01.2022 17:23
Konser verdiği sırada evine zorla girmeye çalışan takıntılı bir hayranının serbest bırakılmasına sosyal medyadan isyan eden Aleyna Tilki, "Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam"
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29.01.2022 17:28:26. #1.12#
SON DAKİKA: Aleyna Tilki, evine giren takıntılı hayranının serbest olmasına isyan etti: Bana silah verin - Son Dakika