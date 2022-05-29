Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama - Son Dakika
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Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama

29.05.2022 14:51
Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama

Aleyna Tilki, önceki akşam annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Hastane kontrolüne gittiğini söyleyen genç popçu, gazetecilere "Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz" dedi.

Genç popçu Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi. Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.

Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi.

Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama
Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama
Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Aleyna Tilki, Havva Öztel, Etiler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama - Son Dakika
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