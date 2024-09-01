Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti - Son Dakika
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Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni şarkısı 'Hoşuna Gidiyo'yu piyasaya sürdükten sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına yeni sürprizlerin olduğunu duyurdu. Tilki'nin tercih ettiği kıyafet ise büyük ilgi gördü.

01.09.2024 11:47  Güncelleme: 12:01
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'Sen Olsan Bari', 'Yalnız Çiçek', 'Cevapsız Çınlama' gibi şarkılarıyla tanınan 24 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Aleyna Tilki mini bikinisiyle sosyal medyayı salladı

"YENİ SÜRPRİZLERE DEVAM"

Geçen günlerde yeni şarkısı 'Hoşuna Gidiyo'yu piyasaya süren Tilki'nin önceki akşam Instagram hesabından "Yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam" notuyla yaptığı paylaşım ise yine olay oldu.

Genç şarkıcının hayranlarına sürprizlerinin olduğunun müjdesini verirken tercih ettiği kıyafete yorum yağdı.

Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti

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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Faruk Aydoğan: Ne haber ama çığır açtınız bu haber ile 50 3 Yanıtla
  • Kadir Sahin: Benim göğsüm daha büyük ve Ben kapatmıyorum. :) 37 1 Yanıtla
  • Yasemin Kinyas: tam da gelecek sene nin kombii zaten şimdiki gençler de bunu bekliyorlardı şimdi tam oldu 31 2 Yanıtla
  • Trgtyldz: bundan ne hayır gelir her tarafını açmış. 31 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Müzikte değil ama yetişkin filmlerde oynasa dünya çapında tanınan biri olur 30 0 Yanıtla
  • Taner Avcı: haah az kaldı yarın tamamen açacak, ancak fiyatını artıracak 24 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Çocuklarımızı bunlardan uzak tutalım 16 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: bu kıyafet değilki 13 0 Yanıtla
  • Ferhat Eser: 8taşlı değilmi 5 6 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan: Bizene aleynanın fındık kadar şeylerinden 8 0 Yanıtla
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