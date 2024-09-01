'Sen Olsan Bari', 'Yalnız Çiçek', 'Cevapsız Çınlama' gibi şarkılarıyla tanınan 24 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Geçen günlerde yeni şarkısı 'Hoşuna Gidiyo'yu piyasaya süren Tilki'nin önceki akşam Instagram hesabından "Yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam" notuyla yaptığı paylaşım ise yine olay oldu.
Genç şarkıcının hayranlarına sürprizlerinin olduğunun müjdesini verirken tercih ettiği kıyafete yorum yağdı.
Son Dakika › Magazin › Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti - Son Dakika
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