Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı

Şöhreti genç yaşta yakalayan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de son dönemlerde dikkat çekiyor. Son olarak kızlarıyla gittiği Dubai tatilinden kareleri yayınlayan anne Havva Öztel, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

MİNİ ETEKLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan ve son zamanlarda söylediği şarkılarla adından söz ettiren Havva Öztel bu sefer de Los Angeles sokaklarınca verdiği süper mini etekli pozlarını paylaştı. Paylaşımına herhangi bir not yazmayan Öztel, çiçek gülücük ve nazar boncuğu emojisi koydu.

İşte Havva Öztel'in pozları...