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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı

12.02.2022 08:27
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı

Son dönemde şarkılarının yanı sıra danslarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin ailesi de gündemden düşmüyor. Tilki'nin sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan annesi Havva Öztel, bu sefer de süper mini etekli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şöhreti genç yaşta yakalayan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de son dönemlerde dikkat çekiyor. Son olarak kızlarıyla gittiği Dubai tatilinden kareleri yayınlayan anne Havva Öztel, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

MİNİ ETEKLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan ve son zamanlarda söylediği şarkılarla adından söz ettiren Havva Öztel bu sefer de Los Angeles sokaklarınca verdiği süper mini etekli pozlarını paylaştı. Paylaşımına herhangi bir not yazmayan Öztel, çiçek gülücük ve nazar boncuğu emojisi koydu.

İşte Havva Öztel'in pozları...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı
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Aleyna Tilki, Havva Öztel, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, peş peşe mini etekli pozlarını paylaştı - Son Dakika
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