Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı - Son Dakika
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Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı

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Ünlü popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni şarkısını hayranlarına duyurdu. Genç yıldız, dikkat çeken tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

31.01.2025 10:06  Güncelleme: 11:14
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'Cevapsız Çınlama', 'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın' ve 'Yalan' gibi hit şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, cesur pozları ve ilginç açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı gündem olanünlü isim, TikTok hesabından yaptığı yeni paylaşım ile yeni şarkısını tanıttı.

GÖREN ÇIPLAK SANDI

Tilki, 'Bekleyenim' şarkısını tanıtmak istese de şarkıdan çok pozu dikkat çekti. Gri bir bikini ile birlikte tüm vücudunu da griye boyayan Tilki'nin o halini görenler ünlü şarkıcıyı çıplak sandı.

Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı
Aleyna Tilki\'nin o halini gören çıplak sandı

Aleyna Tilki, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Nurettin icoz İcoz:
    beynamus okulu yok ama mezunu çok 68 6 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    Edep her insandan bulunmuyor diyecek sözümüz yok 51 8 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    bu ne ahlaksız 49 5 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    MİĞDE BULANDIRICI... 33 4 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    şeytan... 31 5 Yanıtla
  • Tatar9515:
    Basurlu 26 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Fırtına gibi esiyor maşallah 5 24 Yanıtla
  • Yasin null:
    bunlar kötü örnek vatandaşlıktan çıkarıp gönderin .kusacağım 22 3 Yanıtla
  • Yasin null:
    aile sosyal bakanlığı neye yararsın kültürümüzü yok ettiler 14 4 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    haber uygulamasındaki reklamda çıkan kız gibi 13 2 Yanıtla
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