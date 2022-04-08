Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ! - Son Dakika
Üye Girişi

Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!

08.04.2022 20:33

Yeni İngilizce şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunmak için gün sayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından cüretkar lila bikinili klip fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni pop-punk İngilizce şarkısı 15 Nisan'da yayınlayacak. Tilki, sözlerini Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkısının klibinden kareleri de Instagram hesabından paylaştı.

KLİP POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, file çorap üzerine giydiği lila bikinili klip pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Şarkısı için gün sayan Tilki, "Yeni pop-punk İngilizce şarkım için son bir hafta kaldı. Hazır mısınız?" notunu yazdı.

İşte Aleyna Tilki'nin klip pozları...

Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!
Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!
Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!
Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!
YORUMLAR
500
Aleyna Tilki Serel Yereli'ye özel mezar yaptıracağı iddiası gündemde Aleyna Tilki Serel Yereli'ye özel mezar yaptıracağı iddiası gündemde

Aleyna Tilki, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ! - Son Dakika


Son Dakika
20:44 CHP Etimesgut İlçe Başkanı Kongre Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
20:42 Kongrede kalp krizi geçiren eski CHP Etimesgut İlçe Başkanı Faruk Özdemir hayatını kaybetti
20:33 Mehmet Şimşek'in gerçek verileri açıklayın dediği iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
20:29 Bakan Şimşek'in TÜİK Başkanı'nı arayıp, "Gerçek verileri açıklayın" dediği iddiaları İletişim Başkanlığınca yalanlandı
19:49 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, köyünde yoğun sevgiyle karşılandı
19:47 Yeğenini bakan olarak ilk kez görünce gözyaşlarını tutamadı: Allah bugünleri de gösterdi, şükürler olsun
19:44 Almanya'ya göçen Türk doktorların paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı
19:40 Almanya'ya göçen Türk doktorların fotoğrafı tartışma yarattı! "Sayımız hızla artıyor" diye paylaştılar
19:27 Rize'de Kepçe Operatörü Yeğenine Çarptı, Çocuk Hayatını Kaybetti
19:25 İş makinesi operatörü kazayla 2 yaşındaki yeğenini ezdi, talihsiz çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2023 21:48:02. #1.13#
SON DAKİKA: Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement