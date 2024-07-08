Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi

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Son dönemde sahneye çıkmasının engellendiğini ileri süren Aleyna Tilki, önceki akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Genç şarkıcının sahne tarzı ise hiç beğenilmedi.

KIYAFETİ ÖZENSİZ BULUNDU

Şarkılarının yanı sıra kıyafet tercihi ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, Bodrum'daki sahnesine süper mini siyah şort ve beyaz bluzla çıktı. Sevilen şarkılarını okuyan Tilki'nin sahne kıyafeti eleştirilerin hedefi olan. Ünlü ismin konserine ve hayranlarına özen göstermediğini belirten birçok kullanıcı "Seyircilerine özen göstermezsen sana hiç iş vermezler" yorumu yapıldı.

İşte Aleyna Tilki'nin sahne tarzına gelen bazı yorumlar...

"BENİM ÖZELİME GİRMEK ELEŞTİRİ DEĞİL TACİZ"

Aleyna Tilki, daha önce kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap vererek "Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor" demişti.