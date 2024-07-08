Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi - Son Dakika
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Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi

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Daha önce yaptığı bir açıklamada ''Kıyafeti eleştirmek tacizdir'' diyen Aleyna Tilki, sahneye süper mini bir şort ve kısa bluzla çıktı. Tilki'nin tarzını hiç beğenmeyen birçok kullanıcı ''İmkanın varken insanların içine bu kıyafetle nasıl çıkarsın'' yorumu yapıldı.

08.07.2024 14:54
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Son dönemde sahneye çıkmasının engellendiğini ileri süren Aleyna Tilki, önceki akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Genç şarkıcının sahne tarzı ise hiç beğenilmedi.

KIYAFETİ ÖZENSİZ BULUNDU

Şarkılarının yanı sıra kıyafet tercihi ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, Bodrum'daki sahnesine süper mini siyah şort ve beyaz bluzla çıktı. Sevilen şarkılarını okuyan Tilki'nin sahne kıyafeti eleştirilerin hedefi olan. Ünlü ismin konserine ve hayranlarına özen göstermediğini belirten birçok kullanıcı "Seyircilerine özen göstermezsen sana hiç iş vermezler" yorumu yapıldı.

İşte Aleyna Tilki'nin sahne tarzına gelen bazı yorumlar...

Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi

"BENİM ÖZELİME GİRMEK ELEŞTİRİ DEĞİL TACİZ"

Aleyna Tilki, daha önce kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap vererek "Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor" demişti.

Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi

Aleyna Tilki, Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Yunus Yeniay: bunun neyini haber yapıyorsunuz anlamadım 18 0 Yanıtla
  • Ahmet Yamaç: En iyi öğretmen annedir. Anne eğitimi önemli. Ve maalesef annesi gerekli desteği sağla(ya)madı. 4 1 Yanıtla
  • Celil Başer: ahlak sen ne güzel şeysin 0 1 Yanıtla
  • Bahatur: MAŞALLAH TATLIM 1 0 Yanıtla
  • Ayhan Yıldız: Hiç beğenmeyen kim? Siz misiniz! 1 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Oy oy oy taş gibi bebiş 0 0 Yanıtla

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