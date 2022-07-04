Aleyna Tilki mezar taşı başında mini şortuyla pozlar verdi, Sinan Akçıl dahil kimse anlam veremedi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sesim çok iyi olmasaydı Las Vegas'taki en ünlü direk dansçısı olurdum" diyen Aleyna Tilki, önceki gün Alaçatı'da konser verdi. Şarkıların yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Tilki, konserine beyaz saten bir şort ve büstiyeriyle çıktı.

MEZAR TAŞININ ÖNÜNDE POZ VERDİ

Şarkıcı, konser sonrası verdiği pozlarla da adından söz ettirdi. Tilki, beyaz şortlu kombiniyle üzerinde İngilizce "İnsanlar ne düşünecek" yazan mezar taşıyla poz verdi.

SİNAN AKÇIL POZLARA ANLAM VEREMEDİ

Genç şarkıcının paylaşımını gören Sinan Akçıl, soru işareti yorumunu yaptı. Tilki'nin pozlarına anlam veremeyen birçok sosyal medya kullanıcısı da "Tez zamanda normale dön", "Sesin varken bu pozlara gerek yok" ve "Neden yoldan çıkmaya heveslisin" yorumları yapıldı.