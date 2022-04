Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti - Son Dakika

Sözlerini Aleyna Tilki'nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptığı Take It Or Leave It şarkısı dün akşam yayınlandı. Onur Sarsıcı'nın yönettiği ve iki günde Aleyna Tilki'nin gerçek evi ile garajının kullandığı klip sosyal medyada gündem oldu.

KLİPTE İÇ ÇAMAŞIRIYLA DANS EDİYOR

Aleyna Tilki, klibinde motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kalıyor. Tilki klibin ilerleyen dakikalarında ise iç çamaşırıyla odasında dans ediyor. 22 yaşındaki genç şarkıcının klipte göğüslerini bant kullanarak sansürlemesi de dikkat çekti.

KLİBİNDEKİ SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

Klibi yayınladıktan kısa bir süre sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Aleyna Tilki, "13 saatte 1 milyon izlenme! Herkese çok teşekkür ederim" dedi. Tilki'nin klibi kısa sürede gündem olurken paylaşımına yorum yağdı. Klipteki sahnelerden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı Aleyna Tilki'nin Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen'e benzemeye çalıştığını söyledi.

İşte Aleyna Tilki için yapılan bazı yorumlar...