Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti - Son Dakika
Üye Girişi

Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti

16.04.2022 08:21

Aleyna Tilki'nin bir süredir merakla beklenen şarkıcı Take It Or Leave It şarkısının klibi dün akşam yayınlandı. Klipte motorun üzerine soyunan ve iç çamaşırıyla dans eden Aleyna Tilki, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Klipteki sahnelerden rahatsız olan kullanıcılar, "Gülşen'in veliahdı olmuşsun" yorumunu yaptı.

Sözlerini Aleyna Tilki'nin Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkıyı Gil Lewis besteledi, Grammy adaylığı bulunan Luca Pretolosi ise şarkının masteringini yaptığı Take It Or Leave It şarkısı dün akşam yayınlandı. Onur Sarsıcı'nın yönettiği ve iki günde Aleyna Tilki'nin gerçek evi ile garajının kullandığı klip sosyal medyada gündem oldu.

KLİPTE İÇ ÇAMAŞIRIYLA DANS EDİYOR

Aleyna Tilki, klibinde motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kalıyor. Tilki klibin ilerleyen dakikalarında ise iç çamaşırıyla odasında dans ediyor. 22 yaşındaki genç şarkıcının klipte göğüslerini bant kullanarak sansürlemesi de dikkat çekti.

Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti

KLİBİNDEKİ SAHNELER TEPKİ ÇEKTİ

Klibi yayınladıktan kısa bir süre sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Aleyna Tilki, "13 saatte 1 milyon izlenme! Herkese çok teşekkür ederim" dedi. Tilki'nin klibi kısa sürede gündem olurken paylaşımına yorum yağdı. Klipteki sahnelerden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı Aleyna Tilki'nin Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen'e benzemeye çalıştığını söyledi.

Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti

İşte Aleyna Tilki için yapılan bazı yorumlar...

Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti
YORUMLAR
500
Murat Dalkılıç, Gülşen'e Tam Destek Verdi Murat Dalkılıç, Gülşen'e Tam Destek Verdi Gelinim Mutfakta CANLI izle! Kanal D Gelinim Mutfakta son bölüm canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Gelinim Mutfakta son bölümde ne oldu? Gelinim Mutfakta CANLI izle! Kanal D Gelinim Mutfakta son bölüm canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Gelinim Mutfakta son bölümde ne oldu?

Aleyna Tilki, Youtube, Gülşen, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti - Son Dakika


Son Dakika
08:33 "Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu" dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü
08:30 İBB'de öğrenci zammıyla ilgili taktik savaşlar: İmamoğlu indirimi veto ederse, Cumhur İttifakı ne yapacak?
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
08:14 Atiye ve dört yıl önce evlendiği eşinden ilk fotoğraf: 2 yaşında kızları var
08:10 Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar
00:50 DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi
00:15 Ali Koç konuştu! Fenerbahçeli taraftarlar esprili bir dil kullandı
00:02 Motorine gece yarısı zam geldi!
00:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınlarla iftar yemeğinde buluştu!
00:00 Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 08:54:09. #1.12#
SON DAKİKA: Aleyna Tilki yeni şarkısının klibiyle gündem oldu! Cesur sahneleri görenler Gülşen'e benzetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement