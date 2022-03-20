Aleyna yine çok cesur! Kalçası yırtık kotla poz verdi - Son Dakika
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Aleyna yine çok cesur! Kalçası yırtık kotla poz verdi

20.03.2022 11:23

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki, bu kez kalçası yırtık kotuyla poz verdi. Tilki'nin paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Son dönemde şarkılarından çok paylaşımlarıyla ön plana çıkan Aleyna Tilki, verdiği cesur pozlar dikkatleri üzerine çekti.

KALÇASI YIRTIK KOTLA POZ VERDİ

Geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere'de olacağını duyuran Aleyna Tilki, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Serel Yereli ile eğlenceli anlarını paylaşan Tilki, bu kez de kalçası yırtık kotuyla arkası dönük poz verdi. Genç şarkıcı her ne kadar üzerinde "Takma kafana" yazan eldivenine dikkat çekse de çoğu kişi pozuna yorum yaptı.

Aleyna yine çok cesur! Kalçası yırtık kotla poz verdi
Aleyna yine çok cesur! Kalçası yırtık kotla poz verdi
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Aleyna Tilki, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aleyna yine çok cesur! Kalçası yırtık kotla poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aleyna yine çok cesur! Kalçası yırtık kotla poz verdi - Son Dakika
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